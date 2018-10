Òigridh a' gabhail ùidh ann an croitearachd

Image copyright PA Image caption Tha Coimisean na Croitearachd a' cumail sreath choinneamhan an t-seachdain seo

Chuala coinneamh de Choimisean na Croitearachd ann an Arcaibh nach eil cùisean cho dubhach sin mu chion ùidh aig òigridh ann an croitearachd - ged a ghabhadh barrachd a dhèanamh dhaibh.

Tha an Coimisean a' cumail sreath choinneamhan an-dràsta anns a' cheann a tuath.

Thuirt Coimiseanair nan Eilean Siar, Iain MacÌomhair, gu bheil na tha de dhaoine òga a' dol a-mach gu fèilltean reic anns na h-Eileanan an Iar, a' leigeil fhaicinn gu bheil ùidh aca anns an obair.

"Tha e misneachail faicinn na tha de dh'òigridh - balaich agus clann-nighean - a' gabhail ùidh ann an croitearachd agus mar as fhasa a thèid a dhèanamh dhaibh-san grèim fhaighinn air fearann, 's ann nas misneachaile an bhios sinn a thaobh croitearachd anns an ùine fhada".

Thuirt e gu bheil e a-riamh air a bhith na dhuilgheadas dòighean fhaighinn a leigeadh le òigridh grèim fhaighinn air fearann, ach gu bheil sin nas cudromaiche buileach an-diugh le mar a tha cuid de choimhearsnachdan a' crìonadh.