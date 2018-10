Image copyright An Lanntair Image caption Bidh am fiolm Wunder Der Schopfung ri fhaicinn air a' chiad oidhche den fhèis.

Tha fèis ùr gu bhith ann an Leòdhas an ath-bhliadhna - Fèis nan Speuran Dorcha.

Bidh an fhèis stèidhichte aig ionad an Lanntair ann an Steòrnabhagh, le tachartasan gan cumail air feadh Leòdhais.

Bidh bùithdean-obrach le luchd-saidheans, òraidean, taisbeanadh 's fiolmaichean am measg na bhios a' dol eadar an 8mh agus an 21mh le den Ghearran.

'S ann an Leòdhas a tha cuid de na speuran as duirche san rìoghachd, agus 's e fear den na h-àitichean as fheàrr airson sealladh fhaighinn air na Fir-Chlis.

An Geamhradh

Thuirt Ruaraidh Moireach bho An Lanntair gun robh iad airson tachartasan a chur air dòigh aig àm den bhliadhna nuair nach bi uimhir a' dol.

"Tha sinn airson rudeigin inntinneach, annasach, às ùr a chur air anns na mìosan a tha sin".

Bidh am fiolm The Rocket Post am measg na thèid a shealltainn.

Bidh am fiolm The Rocket Post - a bha stèidhichte air an oidhirp seirbheis phuist le rocaid a chur eadar an Scarp agus na Hearadh ann an 1934 - am measg na thèid a shealltainn le ro-ràdh bho phrìomh chleasaiche an fhiolm, Shauna NicDhòmhnaill.