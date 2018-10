Tha Uibhist am measg nan àitichean as goireasaiche an Alba airson a bhith a' cleachdadh chàraichean dealain.

Tha e coltach cuideachd gu bheil modhan-dràibhidh mhuinntir na sgìre a' dèanamh na carbadan seo nas èifeachdaiche buileach.

Leis an teicneòlas a' sìor a thighinn air adhart, tha dùil gum fàs càraichean dealain mòran nas cumanta air rathaidean nan eilean, mar a tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris.