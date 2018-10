"Barrachd ghearraidhean" aig NHS na Gàidhealtachd

Chaidh draghan a thogail gum faodadh barrachd ghearraidhean a bhith san amharc aig NHS na Gàidhealtachd.

Sin a dh'aindeoin 's gun tàinig dearbhadh Diardaoin gun deach na fiachan a bh' orra a sguabadh às.

Fhuair NHS na Gàidhealtachd iasad de £15m bho Riaghaltas na h-Alba aig deireadh na bliadhna ionmhais a chaidh, is e air faileachadh orra na leabhraichean aca a chothromachadh.

Dh'innis Rùnaire na Slàinte, Jeane Freeman, Diardaoin gun deadh fiachan bhòrd-slàinte na h-Alba air fad a sguabadh às gus am biodh cothrom aca tòiseachadh às ùr.

"Faochadh"

Ach thuirt am BPA Tòraidheach, Eideard Mountain, gu bheil iomagain air fhathast mu shuidheachadh ionmhais NHS na Gàidhealtachd.

Thuirt e gur e faochadh a th' ann gun deach cur às do na fiachan, ach nach eil fianais ann gu bheil am bòrd-slàinte a' dèiligeadh ri gnothaichean a dh'adhbhraich an staing bho thùs.

Thuirt e gum faodadh gearraidhean a bharrachd ann an seirbheisean slàinte a bhith air fàire.

Mar phàirt den aonta a dh'fhoillsich Jeane Freeman, bidh cothrom aig bùird-shlàinte cuideachd am buidseat a chothromachadh thar trì bliadhna seach aon, ged a bhios aca ri sealltainn gu bheil iad a' cur ath-leasachaidhean an sàs.