Airgead do phròiseactan turasachd

Image copyright Reuters Image caption Tha Gleann Fhionnainn a' sìor thàladh dhaoine a tha measail air Harry Potter

Tha £3m bhon chiad chuairt mhaoineachaidh de Stòras Bun-Structair na Turasachd ann an Sgìrean Dùthchail ga roinn eadar 18 pròiseact air feadh Alba.

Am measg na gheibh cuibhreann dheth tha planaichean airson tuilleadh àitean-parcaidh aig Gleann Fhionnainn 's an t-àite sin a' tarraing tòrr dhaoine bho nochd e ann am fiolmaichean Harry Potter.

Ghèibh planaichean airson àitean parcaidh do 100 càr agus 10 bhana-campachaidh cha mhòr £270,000 bhon stòras.

Chaidh cuideachd £300,000 a chur mu choinneimh phlanaichean airson taigh-beaga agus goireasan do bhanaichean-campachaidh aig Bodach an Stòirr anns an Eilean Sgitheanach.

Goireasan

Chaidh an t-airgead ainmeachadh le Rùnaire na Turasachd, Fiona Hyslop, 's i ag ràdh gu bheil e deatamach gun tèid goireasan ceart a chur air dòigh ann an àitean a tha a' sìor thàladh luchd-turais.

Tha a' bhuidheann Turasachd Innse Gall 2020 a' faighinn còrr air £242,000 airson goireasan ùra leithid raointean-parcaidh agus soidhichean ùra a chur air dòigh.

Thèid cuideachd £131,366 dhan bhuidhinn Tiree Surf and Turf airson tuilleadh ghoireasan do luchd-tadhail.