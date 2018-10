£3m son proiseactan turasachd

Gheibh ochd pròiseactan deug airgead bho maoin sònraichte airson piseach a thoirt air bun-structair turasachad ann a sgìrean dùthchail.

Uile gu lèir thèid trì millean not a thoirt seachad - le trì cheud mìle ga chomharrachadh airson taighean beaga agus goireasan bhànaichean-campachaidh aig an Stòrr 'san Eilean Sgitheanach, le còrr is dà cheud gu leth mìle ga chuir ma seach airson pàirc-chàraichean ùr aig Drochaid-Rèidhle Ghleann Fhionnain.

Tha Karen Elder ag aithris.