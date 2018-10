Rabhadh bho Stòras Uibhist

Image caption Chaidh triùir stiùirichean a thaghadh às ùr as t-Samhradh, le Màiri Schmoller air a h-ainmeachadh mar chathraiche, is Ruairidh MacIlleBhrath mar iar-chathraiche.

Chuala coinneamh de Stòras Uibhist gu bheil a' bhuidheann air a bhith a' cosg cus is gu bheil feum ann an suidheachadh ionmhais a chur air stèidh nas cinntinniche.

Bha mì-thoileachas ann nas tràithe am-bliadhna mun dòigh anns an robh Stòras Uibhist ga ruith.

Chaidh triùir stiùirichean a thaghadh às ùr as t-Samhradh, le Màiri Schmoller air a h-ainmeachadh mar chathraiche, is Ruairidh MacIlleBhrath mar iar-chathraiche.

Gheall an dithis "cultar ùr" aig a' bhuidhinn is barrachd fiosrachaidh a sgaoileadh dha na daoine.

A' bruidhinn aig a' choinneimh Disathairne, thuirt Mgr MacIlleBhrath gu bheil suidheachadh ionmhais Stòras Uibhist doirbh.

"Slaodadh"

"Tha sinn air fhaighinn a-mach gu bheil, 's dòcha, tuilleadh 's a chòrr airgid a bhith air a chosg".

"Feumaidh sinn tighinn air ais bho sin agus an gnothach a shlaodadh air ais gu seasamh caran laidir", thuirt e.

Dh'innis Mgr MacIlleBhrath gun coimhead iad air na cosgaisean air fad a th' aig Stòras is dè na sruthan airgid a dh'fhaodadh a bhith ann dhaibh.

Thuirt e ge-tà, gu bheil e gu math cinnteach gun gabh Stòras a chur air stèidh nas cinntiche, is airgead mar-thà a' tighinn bhon tuath-ghaoithe aca.

"Chan eil uallach sam bith ormsa nach gabh seo a thionndadh", thuirt Ruairidh MacIlleBhrath.

Casaidean

"Chan eil e idir mar a tha companaidh eile a bhiodh 's dòcha ag ràdh riutha fhèin 'cò às a tha an t-airgead a' dol a thighinn?

"Tha fios againne cò às a tha tòrr den airgead a' dol a thighinn.

"'S e an rud a dh'fheumas sinn a dhèanamh a-nise an còrr den chompanaidh a chur còmhla airson 's nach eil sinn cho mòr an eisimeil air an airgead a tha a' tighinn a-staigh, gum feum e tighinn a-staigh air làmh air choireigin eile."

Chaidh fhoillseachadh aig a' choinneimh cuideachd gun deach aon do bhuill Sealladh na Beinne Mòire, bòrd-stiùiridh Stòras Uibhist, a chur às an dreuchd re-ùine fhad 's a tha casaidean de dhol-a-mach mì-iomchaidh gan rannsachadh.

Thuirt Stòras nach urrainn dhaibh an còrr a ràdh mun t-suidheachadh aig an ìre seo.