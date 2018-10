Toileachas is briseadh-cridhe san Eilean

Image copyright Camanachd an Eilein Sgitheanaich Image caption Bha là air leth eile aig boireannaich an Eilein Sgitheanaich.

Bha deireadh-seachdain rudeigin measgaichte aig sgiobaidhean iomain an Eilein Sgitheanaich, is tè dhiubh a' buannachadh na lìge fhad 's a bha tè eile a' call àite sa Phrìomh Lìog.

Bha sgioba nam ban ri gàirdeachas às dèidh dhaibh an Lìog Nàiseanta a bhuannachadh airson an treas bliadhna ann an sreath.

Rinn iad sin às dèidh gheama iongantaich an aghaidh Bhàideanaich ann am Port Rìgh.

Bha Bàideanach air a' chùis a dhèanamh air na Sgitheanaich mar-thà sa chuairt dheireannaich de Chupa Valerie Fhriseil.

Thòisich iad am Port Rìgh mar a chrìochnaich iad an geama mu dheireadh is Kirsty Deans le tadhal sa chiad mhionaid.

Bha coltas ann gum faodadh iad ruith air falbh leis a' gheama is iad a' gluasad 3-1 air thoiseach às dèidh 25 mionaidean.

Duais

Ged a thàinig na Sgitheanaich air ais gu 3-3, chaidh Bàideanach an uairsin air thoiseach 4-3.

Cha do ghèill sgioba an Eilein ge-tà, is dà thadhal luath bho Chaitlin NicIlleathain is Sarah Corrigall, leis a' cheathramh tadhal den fheasgar, a' fàgail chùisean aig 5-4.

Bha fhathast ùine aig Kirsty Deans tadhal eile fhaighinn do Bhàideanach ach chrìochnaich an geama 5-5 is a' phuing sin a' dearbhadh gun cumadh Camanachd an Eilein Sgitheanaich grèim air an tiotal.

Bha fios 'son treis gun robh glè bheag de dhòchas aig fireannaich an eilein fuireach sa Phrìomh Lìog.

Chaidh iad sìos gu h-oifigeil aig an deireadh-sheachdain às dèidh dhaibh call 4-3 ri Camanachd an Òbain.

Bidh na Sgitheanaich a' faireachdainn nach do rinn iad gu leòr den tàlant a th' anns an sgioba thar nam mìosan mu dheireadh.

Image caption Fhuair Inbhir Aora na puingean a bha a dhìth orra sa Mhanachainn.

Tha feum aca a-nise air manaidsear ùr, manaidsear a bhios ag amas air an sgioba a thilleadh dhan Phrìomh Lìog.

'S e sin a rinn Inbhir Aora air an deireadh-sheachdain, a' dol air ais suas dhan ìre as àirde às dèidh trì bliadhna san Lìog Nàiseanta.

Cha robh Aray feumach ach air puing aig Pàirce Braeview ach rinn iad droch thoiseach-tòiseachaidh is Jack Dòmhnallach le tadhal tràth dhan Mhanachainn.

Chum Inbhir Aora a' dol agus às dèidh sreath de chothroman a chall, bha iad co-ionnan tràth san dàrna leth le rocaid bho Lewis MacNeacail.

Seòid

Chaidh iad an uairsin air thoiseach is Friseal Watt le slaic-peanais às dèidh do Niall Caimbeul a bhith air a leagail gu talamh.

Rinn MacNeacail cinnteach air a' chùis le tadhal eile is Aray cofhurtail gu leòr.

Tha coltas car tana air sguad Inbhir Aora fhathast, is ged a tha òigridh mar Watt, MacLachlainn, Ruairidh Greumach Òg is na balaich MhicGumaraid air adhartas mòr a dhèanamh, tha Aray fhathast cuideachd an eismeil feadhainn mar Gharry Mac a' Phearsain is Ruairidh Greumach, a tha ri chèile còrr 's 40.

Bidh dùbhlan ann dhaibh sa Phrìomh Lìog, ach co-dhiù faodaidh balaich a' Bhaile Rìoghail a bhith toilichte an-dràsta gu bheil iad air ais aig an ìre as àirde.