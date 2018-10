Naidheachdan 11:00

Brexit SNP

Thuirt am Prìomh Mhinistear gun cur i a taic ri bhòt eile air Brexit ma bhios an cothrom ann. Tha Nicola Sturgeon ag ràdh gun tòir aonta Bhrexit a' Phìomhaire buaidh mhòr air na h-argamaidean airson neo-eisimeileachd an Alba. Bha i a' bruidhinn ro òraid le Ceannard an SNP aig Westminster aig co-labhairt a' phàrtaidh an Glaschu. Canaidh Iain Blackford gur e cùis uabhais do dheamocrasaidh a th' ann am Brexit an Alba.

Blathachadh na Cruinne

Thuirt Riaghaltas na h-Alba gum bi iad a' sireadh comhairle ùr neo-eisimeileach air na targaidean aca air atharrachadh na sìde - is luchd-saidheans air rabhaidhean ùra a thoirt seachad mu blàthachadh na cruinne. Thuirt panal eadar-nàiseanta nach eil sinn a' dèanamh gu leòr airson sgrios na h-àrainneachd a sheachnadh, agus gu bheil cruth-atharrachadh a dhìth air dòigh-beatha an t-saoghail. Tha iad ag ràdh gum faodadh eileanan a dhol à bith mura tèid smachd fhaighinn air cùisean.

Tubaist

Bhàsaich boireannach, 85, às dèidh mar a bhuail càr innte is i a' dol tarsainn rathaid ann an Siorrachd Rinn Friù. Chaidh ceann Ealasaid Dunnion a leòn gu dona nuair a bhuail càr innte air Rathaid Bridge of Weir ann an Linwood Disathairne.

Stòras Uibhist

Tha Stòras Uibhist air a bhith a' cosg cus is feumaidh suidheachadh ionmhais na buidhne a chur air stèidh nas cinntinniche. Sin a chuala daoine aig coinneimh den bhuidhinn air an deireadh-sheachdain. Ach tha Stòras ag ràdh gun gabh gnothaichean a thionndadh.

RBS

Thàinig am fàs bu laige ann an còig mìosan air roinn phrìobhaidich na h-Alba. A-rèir sgrùdaidh bho Bhanca Rìoghail na h-Alba, bha tionnsgalachd sìos ann an t-Sultain. Bha roinn nan seirbheisean seasmhach, ge-tà.

Iasgairean

Tha cuid de dh'iasgairean chlèibh air a' chost an iar ag iarraidh gun tèid tràlairean agus dreidsearan a chasg bho bhith ag iasgach taobh a-staigh trì mìle bho chosta na h-Alba. Chaidh casg trì mìle a chur an sàs aig deireadh an 19mh linn agus bha e fhathast ann chun na 80'an.