A' chiad Fhèis Pròise ann an Steòrnabhagh

Image caption Fèis Pròise Innse Gall ann an Steòrnabhagh.

Nochd na ceudan dhaoine ann am meadhan Steòrnabhaigh Disathairne airson a' chiad fhèis pròise a bha rìamh anns na h-Eileanan Siar.

Choisich iad tron bhaile airson an taic a shealltainn don choimhearsnachd LGDT.

Bha bùithtean air an sgeadachadh le balùnaichean agus brataich na bogha-froise.

Bha buidheann bheag de dhaoine an làthair a' togail fianais an aghaidh an tachartais.

B' e Eòghan Armstrong a thogadh sa bhaile ach tha an-diugh a' dèanamh a bheò-shlàinte mar drag queen ann an Dùn Èideann a dh' fhosgail an tachartas.

A'Bhan-diùc

'S e ainm air an àrd-ùrlar a' Bhan-diùc.

Air èideadh ann an dreasa fada dubh agus sàilean àrda dh' innis e dhan t-sluagh mhòr gur e là fìor chudromach a bh' ann dhà.

'S e an dòchas aige coimhearsnachd nas fhosgailte agus nas bàigheile dha a leithid.

"Nuair a tha mi air tìr-mòr tha mi cho mòiteil às an àite dham buin mi.

"Tha mi pròiseil nuair a chi mi soidhne Gàidhlig oir tha e a' toirt orm smaoineachadh air mo dhachaigh.

"Ach, aig a' cheart àm, nuair a bhithinn a' dèanamh deiseil airson tilleadh mus ro an fhèis seo ann bha e na adhbhar iomagain.

"Fiù 's ma chuireas tu ort stocainnean pinc dh' fhaodadh e an oidhche a mhilleadh leis gum bi daoine a' magadh agus a' maoigheadh ort.", thuirt e.

Bha màthair Eòghain, Annie NicMhathainn, ri thaobh.

"Thàinig mi airson taic a chur ris, mar a rinn mi rìamh", mhinich i.

"Tha fios aige cò ris a tha e coltach a bhith airson làmh a chur nad bheatha fhèin.

"Thig mi ma chuidicheas e aon duine, aon phàisd, gun a bhith a' dèanamh sin."

Aonaranach

Tha rannsachadh a rinn Lìonra na Co-ionnanachd a' sealltainn gu bheil daoine LGDT air an tuath nas dualtaiche a bhith a' fulang aonranachas agus a' gearan nach eil seirbheisean poblach gu leòr ann dhaibh.

Bha Iseabail Steele còmhla ri sgioba bho NHS nan Eilean Siar.

"Tha mise a' smaoineachadh gu bheil e doirbh do dh' òigridh a tha a' fuireach ann an àite sam bith tighinn a-mach agus tighinn air adhart airson cuideachaidh agus fiosrachaidh.

"Tha sinn an seo an-diugh airson sealltainn gu bheil sinne fosgailte agus deònach a bhith ag obair còmhla ris a h-uile duine.

"An rud a bhios sinn a' dèanamh an-diugh bidh sinn ga dhèanamh aig tòrr dhiofar rudan air feadh nan eilean fad na bliadhna."

Càineadh

Bha grunn chruinneachaidhean mar seo mar-thà air feadh Alba am bliadhna.

Bha suas ri 6000 neach aig a' chiad fhèis pròise ann an 16 bliadhna ann an Inbhir Nis Disathairne.

Bha co-dhiù 300 duine aig a' chiad tachartas anns na h-eileanan.

Choisich iad tron bhaile seachad air bùitean a bha cuideachd a' nochdadh an taic le balùnaichean agus brataich na bogha-froise a tha a' riochdachadh na coimhearsnachd LGDT.

Thàinig bogha-froise a-mach os cionn na caismeachd agus do gu leòr 's e manadh math a bha seo.

Ach cha robh a h-uile duine a bha air an t-sràid air an aon ràmh.

Bha buidheann bheag bhon Eaglais Shaor Leantainneach a' sgaoileadh bhileagan le teachdaireachd eile, nam measg bha an t-Urr. Graeme Craig.

"Tha e a' dèanamh dragh dhomh gu bheil an tachartas seo a' cur daoine air slighe cheàrr.

"Tha e a' cur air adhart beachd fuadan mu chleachdaidhean feiseil mhic-an-duine.

"Chan eil e air daoine a dhèanamh nas toilichte sa leth-cheud bliadhna a chaidh seachad - gu dearbha, tha daoine nas troimh-chèile buileach na bha iad rìamh.", thuirt e.

Là eachdraidheil

Tha an fheadhainn air cùl na fèise an dòchas gur e toiseach linn agus traidisean ùr anns an sgìre.

Thuirt Janice NicIomhair gur e là air leth a bh' ann agus a' toirt togail do dhaoine LGDT gu bheil na h-uidhear a thaic sa choimhearsnachd dhaibh.

"Tha e fìor chudramach dhaibh gu bheil daoine a tha "dìreach" an seo agus chan eil seo a' dèanamh dragh dhaibh.

"Dhomh-sa 's e rud mòr a tha sin - là eachdraidheil agus ceum mòr air adhart nuair a thig e gu bhith a' toirt spèis dhan a h-uile duine.", thuirt i.

Tha sgioba na fèise ag ràdh gu bheil iad air am misneachadh gu mòr le mar a chaidh an là agus gu bheil iad an dòchas nach e sin an turas mu dheireadh a bhios tachartas mar seo ann an Steòrnabhagh.