A83 dùinte

Image caption Tha maoimean-slèibhe air bualadh air an Rest and Be Thankful tric thar nam bliadhnaichean.

Chaidh an A83 a dhùnadh ann an Earra-Ghàidheal aig an Rest and Be Thankful às dèidh maoim-slèibhe.

Dh'innis Poilis Alba gu bheil gach slighe dùinte.

Tha obair-glanaidh air tòiseachadh.

Gheibhear am fiosrachadh às ùr an seo.

Aig an dearbh àm, tha Buidheann Dìon Àrainneachd na h-Alba, SEPA, air sreath de rabhaidhean a thoirt seachad mu thuiltean air a' Ghàidhealtachd.

Fliuch

Tha dùil ri uisge trom sa cheann a tuath agus air taobh siar na h-Alba Dimàirt.

Thuirt SEPA nach robh aimsir cho fliuch ann an Alba bho bha Stoirm Desmond anns an Dùbhlachd 2015.

Tha iad air rabhaidhean dearga a chur an sàs ann an Srath Ghlais, Drochaid Mhuaigh agus Inbhir Moireasdan.

Chuir SEPA cuideachd grunn rabhaidhean aig ìre orainds an sàs.

Gheibhear am fiosrachadh air fad an seo.