Fireannach marbh às dèidh tubaiste

Dh'innis Poileas Alba gun do bhàsaich fireannach às dèidh tubaist-rathaid ann an Inbhir Nis Diluain.

Bhuail Ford Fiesta gorm is bhana Volkswagen Transporter geal ri chèile air Rathad na Cars mu 3f.

Chaidh am fireannach a bha a' dràibheadh am Ford Fiesta a dhroch ghoirteachadh is chaidh a thoirt gu Ospadal an Rathaig Mhòir.

Tha na Poilis a-nise air dearbhadh gun robh an duine, a bha suas ann am bliadhnaichean, air a bheatha a chall.

Cha deach fireannach a bha a' dràibheadh a' bhana a ghoirteachadh idir.

Dh'innis na Poilis gu bheil an rannsachadh aca a' leantainn.

Dh'iarr iad air duine sam bith a chunnaic an tubaist fios a chur orra air 101 is àireamh NN10698/18 a thoirt seachad.