Taic do phlana Dhùn Èideann

Chuir comhairlichean ann an Dùn Èideann taic ri leudachadh air foghlam Gàidhlig anns a' bhaile.

Choinnich comataidh an fhoghlaim Dimàirt gus am plana a dheasbad.

Fon phlana seo, rachadh ionad ùr a chruthachadh le bun-soil Ghàidhlig is aonad tràth bhliadhnaichean ann.

Bhiodh dà sgìre sgoile sa bhaile an uairsin, is Bun-sgoil Taobh na Pàirce a' frithealadh air tè dhuibh is an sgoil ùr air an tè eile.

A bharrachd air sin, bhathas a' moladh àrd-sgoil Ghàidhlig a stèidheachadh ann an Dùn Èideann far an rachadh clann bhon dà bhun-sgoil.

Chuir comataidh an fhoghlaim taic ris na planaichean Dimàirt.

Thàinig taic thar-phàrtaidh dha na planaichean.

Ionmhas

Thuirt comhairlichean gu bheil iad ag amas air an àrd-sgoil Ghàidhlig a stèidheachadh anns a' bhaile ro 2024.

Tha iad cuideachd airson oifigear Gàidhlig fhasdadh.

Chan eil e follaiseach fhathast cò às a thigeadh airgead airson nan leasachaidhean.

Thuirt an Comh. Alison Dickie gu bheil a' chomhairle mar-thà air còmhraidhean a thòiseachadh ri Riaghaltas na h-Alba.

Thuirt i Dimàirt gu bheil Rùnaire an Fhoghlaim, Iain Swinney, aig a bheil dleasdanas airson na Gàidhlig cuideachd, air leigeil fhaicinn mar-thà gu bheil e a' cur taic ri leasachaidhean ann an Gàidhlig ann an Dùn Èideann, is gum bi e fosgailte ri iarrtas gus taic-airgid a thoirt seachad.

Bidh barrachd mun sgeulachd seo air Aithris an Fheasgair is An Là air BBC Radio nan Gàidheal is BBC Alba Dimàirt.