Seirbheis adhair eadar Steòrnabhagh is Obar Dheathain a' dol a sguir

Tha e air tighinn am follais gu bheil a' chompanaidh Eastern Airways a' dol a sguir den t-seirbheis aca eadar Steòrnabhagh is Obar Dheathain aig deireadh na mìos seo.

Bha a' chompanaidh air a bhith a' ruith aon sheirbheis san là tron t-seachdainn ann an co-bhann le Flybe.

'S e luchd-obrach ann an gnìomhachas na h-ola a bu mhotha a bha a' cleachdadh na seirbheis agus bidh an naidheachd seo na briseadh-dùil dhaibh.

Thuirt Cathraiche Comataidh an Leasachaidh Mhaireannaich, An Comh. Dòmhnall Crichton, gur e buille a bhios an seo dhaibh, ach gu bheil e air a bhith follaiseach thar nam bliadhnaichean nach eil a' chompanaidh air a bhith putadh na seirbheis.

"'S e ceangal cudromach a tha seo dha luchd-obrach an gnìomhachas na h-ola, tha eisimpleirean ann mar-thà far a bheil daoine air gluasad air falbh 's a tha a-nis a' fuireach air Tir-Mòr air sgàth 's nach eil an ceangal seo ann".

"Tha sinn ag iarraidh na ceanglaichean a bhith air an neartachadh, 's chan ann air an lagachadh" thuirt Mgr Crichton.

Loganair

Thuirt a' chompanaidh Loganair nach bi iadsan a' gabhail thairis na seirbheis.

Tha iad air rannsachadh a dhèanamh, thuirt iad, agus tha iad air co-dhùnadh nach gabh prothaid a dhèanamh aiste leis nach eil iarrtas gu leòr ann.

Ceanglaichean

Tha e a' coimhead coltach gun crìochnaich an t-seirbheis eadar Steòrnabhagh is Obar Dheathainn air an 26mh là den Dàmhair.

Thuirt BPA na sgìre, Alasdair Allan, gur e briseadh-dùil a bha seo.

"Leis nach eil ach trì seachdainnean mus tig an t-seirbheis gu crìch, gun chonaltradh sam bith, tha seo a' dol gu tur an aghaidh na bha a' chompanaidh ag ràdh mun t-seirbheis ron a seo.

"Dìreach sa Mhàirt dh'fhoillsich iad barrachd sheirbheisean a dh'Obar Dheathain, 's a-nis tha iad a' dol cealg dhìreach an aghaidh sin".

Thuirt Mgr Allan gu bheil e air sgrìobhadh gu Loganair feuch an gabhadh iadsan thairis an t-seirbheis.