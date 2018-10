Sgoil ùr ga h-iarraidh ann an Dùn Bheagain

Image copyright Mick Garratt/Geograph Image caption Lìon pàirt den sgoil le bùrn às dèidh uisge throm

Nochd iarrtas às ùr airson sgoil ùr ann an Dùn Bheagain san Eilean Sgitheanach às dèidh mar a lìon àite fon t-seòmar clas le uisge.

Thuirt BPA na sgìre, Ceit Fhoirbeis, gu bheil an suidheachadh a' togail cheistean mu shlàinte agus sàbhailteachd an luchd-obrach agus na cloinne, agus gum feumar fuasgladh a lorg anns an aithghearrachd.

Thuirt Comhairle na Gàidhealtachd gu bheil iad a' cur phumpaichean air dòigh airson an t-uisge a leigeil a-mach às an togalach agus gun lìon iad an uair sin am fo-sheòmar gus nach fhaigh uisge a-steach ann a-rithist.

Thurt iad cuideachd gun do dh'ainmich iad Bun-sgoil Dhùn Bheagain mar thè de na prìomhachasan aca airson airgead fhaighinn bhon Riaghaltas, ach gun dèan iad obair sam bith a tha dhìth anns an eadar-ama airson an togalach a dhèanamh sàbhailte.