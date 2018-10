Planaichean LWP gan taisbeanadh

Image copyright PA

Thèid co-chomhairle a chumail ann an talla-bhaile Steòrnabhaigh Diciadain agus Diardaoin mun tuath-ghaoithe a th' anns an amharc aig Lewis Wind Power.

Tha cead aig a' chompanaidh airson 36 crainn a thogail, ach tha iad an dùil sin a ghearradh gu 33.

Ach ged a bhiodh na bu lugha chrann ann, bhiodh iad na b' àirde.

Tha plana ùr na companaidh airson an fheadhainn as fhaisge air a' bhaile àrdachadh bho 145m gu 155m.

Bhiodh iad sin cuideachd na b' fhaide air falbh bhon bhaile na bhathas a' moladh an toiseach.

Bhiodh 187m de dh'àirde anns an fheadhainn a b' fhaide air falbh à Steòrnabhagh.

Taic-airgid

Tha a' chompanaidh an dùil gun toireadh sin cothrom na b' fheàrr dhaibh air taic-airgid ann an cùmhnant Contracts for Difference (CfD) an Riaghaltais.

Gheall Lewis Wind Power tuilleadh conaltraidh a dhèanamh air na planaichean mus cur iad iarrtas gu Riaghaltas na h-Alba.