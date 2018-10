Fear a bhàsaich air ainmeachadh

Dh'ainmich Poileas Alba fireannach a chaill a bheatha às dèidh tubaist-rathaid ann an Inbhir Nis Diluain.

'B e Uilleam MacCoinnich, 92, à sgìre Inbhir Nis.

Bha a' dràibheadh Ford Fiesta gorm a bhuail ann am bhana Volkswagen Transporter geal.

Thachair an tubaist air Rathad na Cars mu 3f.

Chaidh Mgr MacCoinnich a thoirt gu Ospadal an Rathaig Mhòir ach chaochail e an sin oidhche Luain.

Cha deach fireannach a bha a' dràibheadh a' bhana a ghoirteachadh idir.

Thuirt An Sàirdseant Donaidh MacFhionghuin bho Phoileas Alba gu bheil na smuaintean aca le teaghlach is caraidean Mhgr MhicCoinnich.

Dh'innis e gu bheil rannsachadh nam Poileas a' leantainn is dh'iarr air duine sam bith a chunnaic an tubaist, no na carbadan ro-làimhe, fios a chur orra.

Faodar sin a dhèanamh le a bhith a' fònadh 101 is àireamh NN10698/18 a thoirt seachad.