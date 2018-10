Naidheachdan 11:00

Tuiltean

Tha Oifis nan Dùthchannan Cèin a' rannsachadh aithris gu bheil dithis à Breatainn am measg na chaill am beatha ann an tuiltean ann am Mallorca. Tha dearbhadh ann gun deach còignear a mharbhadh ann am baile Sant Llorenc air taobh sear an eilein Spàinntich an-dè agus tha aithrisean ann gu bheil còig duine deug eile a dhìth.

Hurricane Mìcheal

Chaidh Hurricane Mìcheal àrdachadh gu stoirm fìor chunnartach aig ìre 4 dìreach beagan uairean de thìde mas a bheil dùil ris air tìr ann am Florida feasgar. Tha uisge trom agus gaoth còrr 's sia fichead mìle 's deich san uair aig meadhan na stoirme agus chaidh iarraidh air còrr 's trì cheud gu leth mìle duine ann am Florida an dachannan fhàgail agus gluasad gu talamh nas àirde.

"Cèic ghèidh"

Thuirt a' Phrìomh Chùirt nach do bhris Crìosdaidhean dham buin bùth beiceir ann am Beul Feirste an lagh nuair a dhiùilt iad cèic a dhèanamh le suaicheantas a' cur taic ri pòsadh aona-ghnè. Tha an co-dhùnadh seo a' cur às do dhà riaghladh ron an seo gun do rinn a' chompanaidh Ashers dìmeas air an fheadhainn a dh'iarr orra a' chèic a dhèanamh.

Dìleab nan Trioblaidean

Sgrìobh ceathrar a bha aig aon àm ann an dreuchd Rùnaire Èirinn a Tuath ag iarraidh air an riaghaltas taic a thoirt do dh'fheadhainn a dh'fhulaing anns na Trioblaidean seach ceud gu leth millean not a chosg air rannsachadh ùr. Tha iad am measg naoinear Mhorairean a thug freagairt a-nise do cho-chomhairle air mar bu chòir dèiligeadh ri dìleab nan Trioblaidean.

An A83

Bidh rathad an A83 aig an Rest and Be Thankful ann an Earra-Ghàidheal dùinte a' chiad ghreis an dèidh maoim-slèibhe an-dè. Thuirt Traffic Scotland an-diugh gu feum rannsachadh sàbhailteachd a bhith ann fiu 's mas tòisich iad a' glanadh a' phuill agus creagan far na làraich.

Bun-sgoil Dhùn Bheagain

Tha ball na sgìre ann am Pàrlamaid na h-Alba, Ceit Fhoirbeis, ag ràdh gum feum bun-sgoil ùr a thogail ann an Dùn Bheagain san Eilean Sgitheanach far an deach tuil tro bhunaitean an togalaich an-dè. Thuirt Comhairle na Gàidhealtachd gu bheil sgoil ùr ann an Dùn Bheagain gu math àrd air an liosta aca nuair a thèid iad a dh'iarraidh airgid air Riaghaltas na h-Alba.