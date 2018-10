Cuileag bheag an cunnart a dhol à bith

Image copyright SNH Image caption Bidh Wiedemmania simplex a' cur seachad am beatha air creagan air oir Loch Athfhinn

Tha gnè chuileig a th'air a bhith sa Mhonadh Ruadh bhon Linn-eighe mu dheireadh ann an cunnart a dhol à bith mar thoradh air atharrachadh na sìde, tha Dualchas Nàdarra na h-Alba (SNH) ag ràdh.

'S e creutair beag bìdeach a th'anns an Wiedemmania simplex agus 's e Loch Athfhinn an aon àite am Breatainn far a bheil e a' tighinn beò.

Bidh na larbhan a' fàs san uisge fhuair dhen loch domhain aig àirde 725 meatair.

Thuirt SNH gun deach teas nan aibhnichean faisg air làimh suas 3C sa cheud bliadhna a dh' fhalbh.

"Dannsair beag bìdeach"

Chan fhaighear a' chuileag ann an àite sam bith eile am Breatann

Cunnart

Chan eil dùil ri atharrachadh cho luath ann an teas uisge na locha agus thuirt SNH gum biodh droch bhuaidh air beatha na cuileige bige nan tachradh àrdachadh nas luaithe.

Aon uair 's gun tig na larbhan às an uisge nan cuileagan, bidh iad a' tighinn beò air creagan leacach (granite) air oir na locha.

Rinn SNH film airson aire a' phobaill a tharraing dhan chuileig.

Tha iad ag ràdh gum bi na cuileagan "a' dannsa" air na creagan agus chan eil na tuinn a bhiodh a' bàthadh chreutairean beaga eile a' dèanamh cron orra.

'S iad Nirribhidh, Fionnlann agus an Ruis na h-àiteachan as fhaisge far am faighear an Wiedemmania simplex.

Tha Loch Athfhinn mu 3 mìle a dh' fhaid agus tha 30 meatair de dhoimhneachd innte.

Thuirt Iain Mac a' Ghobhainn bho SNH: "Tha a' chuileag thearc seo am measg nan gnè Breatannach as motha ann an cunnart bho bhlàthachadh na cruinne.

Ma chuireas àrdachadh ann an teas Loch Athfhinn às dha na beathaichean beaga, 's e dearbhadh a dh' fhaodadh a bhith ann gu bheil atharrachadh na sìde a' toirt buaidh air bì-iomadachd na dùthcha."