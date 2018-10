Rest fosgailte bho Dhihaoine?

Image copyright Bear Alba

Tha Bear Scotland air innse gu bheil iad an dòchas seann rathad an Airm aig an Rest and Be Thankful an Earra-Ghàidheal fhosgladh gu trafaig Dihaoine.

'S ann Disathairne as tràithe a gheibhear cothrom an A83 fhèin fhosgladh às ùr.

Tha fosgladh an dà rathad ge-tà, a' crochadh air an aimsir, agus dùil ri stoirm Dihaoine.

Tha an A83 air a bhith dùinte bho thàinig maoim-slèibhe mòr a-nuas air Dimàirt.

Thuirt Bear Scotland gun robh 2,500 tunna de thalamh agus creagan air a ghlacadh sna feansaichean ùra ach gun robh cuid a ràinig an ràthad fhèin.

Ràinig cuid eile seann rathad an Airm a tha a' ruith aig bun Ghlinne Chrò.

Chaidh seach-shlighe a chur air dòigh, ach tha turas 60 mìle an sin.

Feumar rannsachadh sàbhailteachd a dhèanamh mus fhaodar fiù 's tòiseachadh air an sprùilleach a thoirt far an rathaid.

Thathas air a bhith a' cleachdadh heileacoptair airson tomhas a dhèanamh air meud a' mhillidh a rinneadh.