An traon agus luchd-turais

An traon a' gairm - fuaim a bhios mòran sna h-eileanan cleachdte ris agus fuaim a thathas an dòchas a thàdhlas daoine dhan sgìre.

Tha Comunn Rìoghail Dìon nan Eun ann an com-pàirteachas le gnothachasan turasachd an dòchas àrainneachd a tha freagarach dhan traon a chruthachadh agus luchd-turais a bhrosnachadh a thighinn a dh'fhuireach far an cluinn iad e.

Chuireadh seo dìon air an eun, tha iad ag ràdh. Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris.