Rabhadh aimsire anns na h-Eileanan an Iar

Tha Comhairle nan Eilean Siar ag iarraidh air muinntir nan eilean a bhith mothachail mu dhroch shìde a th' air fàire.

Chomharraich Oifis na Sìde an droch aimsir a tha san amharc mar an treas stoirm den t-seusan, Stoirm Callum.

Tha rabhadh buidhe 'son gaoithe an sàs eadar 3.00m is meadhan-oidhche Dihaoine.

Thuirt Oifis na Sìde gu bheil dùil gun socraich an aimsir air Tìr-Mòr tràth feasgar, ach gum faod gaoth gu math àrd a bhith ann san iar-thuath is anns na h-Eileanan an Iar tron fheasgar.

Dh'fhaodadh a' ghaoth sin 75 msu a ruighinn anns na h-Eileanan an Iar.

Làn

Tha dùil cuideachd ri làn gu math àrd anns na làithean ri thighinn.

Thathas an dùil gum bi buaidh air seirbheisean còmhdail.

Faodaidh duine sam bith le ticead le Loganair Dihaoine ticead eile a chur air dòigh airson àm sam bith anns na seachd là ri tighinn, cho fad 's gu bheil àite air seirbheis eile.

Bu chòir fònadh gu Loganair air 0344 800 2855.

Tha a h-uile coltas gum bi buaidh air seirbheisean aiseig.

Faiceallach

Gheibhear am fiosrachadh às ùra an seo.

Thuirt Comhairle nan Eilean Siar gu bheil dùil ri buaidh air seirbheisean bus anns na h-eileanan is gum bu chòir do dhaoine fiosrachadh fhaighinn bho chompanaidhean ionadail.

Dh'iarr a' Chomhairle air daoine a bhith air am faiceall nuair a tha iad a' siubhail is thuirt iad gum bi iad fhèin a' cumail sùil gheur air rathaidean is cabhsairean.

Thuirt iad gun sgaoil iad fiosrachadh an seo air an làraich-lìn aca agus air na meadhanan sòisealta.

Tha dùil gun socraich aimsir anns na h-eileanan ann an ciaradh an fheasgair.