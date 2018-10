Sgeir ùr do dh'eisirean

Image copyright Glenmorangie Image caption Thèid 20,000 eisir a shuidheachadh air làraich a tha air a còmhdachadh le sligean falamh sa chiad earrainn den phròiseact.

Thòisich obair ann an Caolas Dhòrnaich gus sgeir ùr a chruthachadh airson leigeil le eisirean fàs oirre.

Seo a' chiad turas ann an còir is 100 bliadhna a chaidh a leithid a dhèanamh gu sònraichte airson eisirean ann an uisgeachan na Rìoghachd Aonaichte.

Anns an 19mh linn chaidh sgrios a dhèanamh air a' ghrunnd far an robh eisirean ri linn cus iasgaich, ach a-nis tha eòlaichean bho Oilthigh Heriot Watt airson an tilleadh.

Aig aon àm bha eisirean pailt air grunnd na mara ann an Caolais Dhòrnaich.

Ach ghabh an uimhir de dh'iasgach thairis cheudan de bhliadhnaichean buaidh agus chaidh an sgiùrsadh às a sin agus air feadh costa na Rìoghachd Aonaichte.

Èifeachdach

A-nis tha eòlaichean bho Oilthigh Heriot Watt a' togail leapa eisirean anns am bi meud de 40 heactair agus anns am bi, aig a' cheann thall, 4,000,000 eisir - ach a thòisicheas le mu 20,000.

Tha na h-eisirean air èifeachdach ann a bhith a' glanadh an uisge a tha a' dol tromhpa.

Agus 's e fear de na prìomh amasan aig a' phroiseact seo gum bi iad a' glanadh uisge a tha a' sruthadh bho thaigh-staile Ghlinn Mhòr-innse a tha faisg air làimh.

Ach tha an fheadhainn leis a bheil an taigh-staile ag ràdh gun toir iad cuideachd buannachdan fada nas fharsaing gu èiceo-shiostam mara a' chaolais.