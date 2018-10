24/7 ann am Fair Isle

Image caption Tha 55 duine a' fuireach air an eilean, a tha suidhichte leathach-slighe eadar Arcaibh agus Sealtainn.

Tha an dealan a-nis aig muinntir Fair Isle a là 's a dh'oidhche, agus iad air crìoch a chur air sgeama chumhachd ath-nuadhachail, a chosg £3.5m.

Thèid an siostam fhoillseachadh gu h-oifigeil aig tràth diathaid Dihaoine.

Image caption Tha cruinneachadh de bhataraidhean a stòras an dealan a chruthaicheas na crainn agus na panalan-grèine.

Thuige seo 's ann a-mhàin eadar 07:30m agus 11:30f a bha dealan ri fhaighinn air an eilean.

A-nis, airson a' chiad uair, tha siostam dealain seasmhach aca a chumas cumhachd seasmhach riutha 24 uairean de thìde san là.

Image caption Chaidh panalan-grèine agus trì chrainn-ghaoithe a stèidheachadh san eilean mar phàirt den sgeama.

Tha trì crainn, panalan grèine agus bataraidhean a stòras cumhachd gu leòr airson còrr is là an lùib na sgeama.

Tha companaidh chumhachd an eilein ag ràdh gun dèan an sgeama diofar mòr do mhuinntir an eilein, agus gu bheil iad an dòchas gun tig àrdachadh air an t-sluagh ri linn.