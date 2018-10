Linne Shlèite sa chiad àite

'S e a bhith a' seòladh thairis Linne Shlèite as fheàrr a tha a' còrdadh ri luchd nam busaichean, a-rèir fiosrachaidh ùir.

Ghabh 2,337 bus an t-aiseag eadar Malaig agus Aramadal ann an 2017.

Dh'fhoillsich Caledonian Mac a' Bhruthainn liosta dhe na seirbheisean aiseig as trainge ann an 2017.

B' e an t-seirbheis aiseag eadar an dà phort an còigeamh seirbheis as trainge sa bhliadhna sin cuideachd.

Shiubhail 285,473 duine thairis na Linne.

Bha an t-seirbheis aiseag eadar Àird Rosain agus Tràigh a' Chaisteil agus sa chiad àite le 844,198 de luchd-siubhail.

Toileachas a-measg an troimhe chèile

Thuirt ball an Eilein Sgitheanaich, Loch Abair is Bhàideanaich ann am Pàrlamaid na h-Alba gu do chur e ioghnadh mòr oirre gun do ghabh barrachd dhaoine aiseag Aramadail na sheòl eadar Leòdhas agus Ulapul.

Thuirt Ceit Fhoirbeis gun robh an t-seirbheis 10% nas trainge na bha i ann an 2016 nuair a chaidh am bàt-aiseig, a chaidh a thogail airson na slighe, a thoirt air falbh.

Dh'innis i gu bheil e na thoileachas mòr dhi gu bheil barrachd dhaoine a' cleachdadh na seirbheis bho chaidh sgeama RET a chur air bhonn.