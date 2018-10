Chaidh boireannach a mharbhadh ann an tubaist rathaid deas air an Òban madainn Diluain.

Thuirt na Poilis gun robh am boireannach a' dràibheadh càr dearg Citroen, a bh' ann an tubaist le Volkswagen Tiguan air an A816 faisg air Cille Mheallart mu 07.30m.

Chaidh am fireannach, a bha a' dràibheadh a' chàir eile, a thoirt dhan ospadal, ach tha dùil nach robh e air a dhroch ghoirteachadh.

Tha na Poilis a' sireadh fiosrachaidh mu na thachair.