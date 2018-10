Aithisg gu Neach-casaid a' Chrùin mu Mhinistear

Image copyright peter knudssen/geograph Image caption Chaidh innse dhan Choitheanal air a' Bhac ann an Leòdhas sa Mhàrt gun robh an t-Iar-Mhinistear, an t-Urr. Dàibhidh MacDhòmhnaill, ga chur às a dhreuchd rè-ùine

Tha Poilis Alba air dearbhadh gu bheil aithisg air a dhol gu Neach-casaid a' Chrùin mu Mhinistear san Eaglais Shaoir anns na h-Eileanan Siar.

Thuirt labhraiche gu bheil aithisg mu fhear, 26, air a dhol air adhart co-cheangailte ri aithris de mhàl-dubh a tha ga chur às a leth.

Chaidh innse dhan Choitheanal air a' Bhac ann an Leòdhas sa Mhàrt am bliadhna gun robh an t-Iar-Mhinistear, an t-Urr. Dàibhidh MacDhòmhnaill, ga chur às a dhreuchd rè-ùine fhad 's a bha rannsachadh ga dhèanamh mu fhiosrachadh a bh' air thighinn thuca.