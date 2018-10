Ministear

Tha Poileas Alba air dearbhadh gu bheil aithisg air a dhol gu Neach-casaid a' Chrùin mu Mhinistear san Eaglais Shaoir anns na h-Eileanan Siar. Thuirt labhraiche gu bheil aithisg mu fhear, 26, air a dhol air adhart an co-cheangal ri aithris de mhàl-dubh a tha ga chur às a leth. Chaidh innse dhan Choitheanal air a' Bhac ann an Leòdhas sa Mhàirt am-bliadhna gu robh an t-Iar-Mhinistear, an t-Urr Dàibhidh MacDhòmhnaill, ga chur às a dhreuchd rè-ùine fhad 's a bha rannsachadh ga dhèanamh mu fhiosrachadh a chaidh thuca.

Brexit

Bidh caibineat Westminster a' coinneachadh an-diugh gus feuchainn ri aonta a ruighinn mun t-slighe air adhart le Brexit. A-màireach bidh am Prìomhaire, Theresa May, a' dol dhan Bhruiseal. Cuideachd, thàinig e am bàrr gun robh am Prìomhaire a' bruidhinn ri Prìomh Mhinistear na h-Alba mu Bhrexit an-raoir.

Tuarastal

Tha tuarastal am Breatainn air èirigh aig an ìre as luaithe airson 10 bliadhna. A rèir àireamhan oifigeil, chaidh pàigheadh dhaoine suas 3.1% anns na trì mìosan chun an Lùnastail. Aig an aon àm, thuit àireamhan cion-cosnaidh. Bha lùghdachadh ann de 47,000 duine.

Creideas Coitcheann

Tha Riaghaltas Westminster a' dol a chosg na ceudan mhilleanan notaichean gus dèanamh cinnteach nach bi daoine a' fulang nuair a thèid an gluasad chun a' chreideis choitchinn. Tha an ceann là airson a h-uile duine a ghluasad chun an t-siostaim shochairean ùr nas fhaide air falbh cuideachd, a rèir phàipearan a chaidh a sgaoileadh gun chead. 'S e deireadh 2023 an t-amas a-nis.

Cumhachd

Tha Scottish Power a' dol a chruthachadh an cumhachd bho thuathan-gaoithe a-mhàin - seach bho ghual agus gas. 'S iad a' chiad chompanaidh mhòr chumachd a nì seo. Tha iad air na stèiseanan gas agus haidro mu dheireadh aca a reic ris a' chompanaidh Drax. Tha Scottish Power a' dol a chosg £5.2bn not thairis air an ath cheithir bliadhna air leasachaidhean ath-nuadhachail.

Khashoggi

Tha Rùnaire Stàite Aimeireagaidh, Mike Pompeo, air coinneachadh ris an Rìgh Salman ann an Riyhadh agus bhruidhinn iad mun fhear-naidheachd, Jamal Khashoggi, a chaidh a dhìth. Cha deach fhaicinn bho chaidh e gu consalachd Shaudi Arabia ann an Istanbul bho chionn cola-deug. Nochd aithrisean gu bheil Saudi Arabia a' dol a dh'aideachadh gun do bhàsaich e fhad 's a bhathas ga cheasnachadh.