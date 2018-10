Sia bàtaichean ùra do CMAL?

Dh'innis àrd-oifigear CMAL do Chomhairle nan Eilean Siar gu bheil e airson sia bàtaichean aiseig ùra a thogail cho luath 's a tha iad deiseil na puirt a leasachadh.

Choinnich Kevin Hobbs ri riochdairean na Comhairle Dimàirt.

Tha Cathraiche Còmhdail na Comhairle, Uisdean Robasdan, ag ràdh gun dèan iad argamaid làidir airson an airgid a bhiodh a dhìth airson aiseagan ùra.

"Bha esan a' coimhead a thaobh sia aiseagan mar seo, gur e suas ri £300m," thuirt e.

"Agus nuair a choimheadas tu sin air na thathar a' cosg air rathaidean 's air an drochaid shìos taobh Dhùn Èideann far a bheil e còrr is £1bn, chan eil e na cosgais mhòir idir.

"'S e ceist a th' ann, dè tha a' dol a dh'fhaighinn prìomhachais?

"Tha sinne a' dol a dhèanamh gu math cinnteach gu bheil sinne a' cur argamaid gu math làidir gum faigheamaidne mar eileanan prìomhachas a thaobh barrachd ionmhais a thaobh nan aiseagan fhèin," thuirt e.