Brexit

Iarraidh Theresa May air ceannardan dhùthchannan an EU gèilleadh gu ìre air choireigin air ceist Crìoch na h-Èireann nuair a bhruidhneas i riutha anns a' Bhruiseil a-nochd fhathast. Tha na còmhraidhean Bhrexit ann an staing a thaobh dè mar a ghabhas crìoch chruaidh a sheachnadh eadar Èirinn a Tuath agus a' Phoblachd. Tha an t-Aonadh Eòrpach ag ràdh gum feum a' Bh-Mh. May molaidhean ùra a chur air adhart. Tha Àrd-Bharganaiche an EU, Michel Barnier, air a ràdh gun gabhadh an ùine eadar-amail às dèidh Bhrexit, far am bi an Rìoghachd Aonaichte fhathast na ball den Mhargaidh Shingilte agus Aonadh na Cuspainn, a leudachadh airson cuideachadh le bhith a' faighinn fuasglaidh air ceist na crìche.

Dàibhear

Cho-dhùin a' Phrìomh Chùirt gum faodar cùis-lagha a thogail às leth ghille òig à Sutton Coldfield a chaill athair ann an tubaist dàibhidh far a' Phairbh ann an 2012. Chaidh an tagradh aig bean Lew Warner a dhiùltadh seach gun rob cus ùine air a bhith ann bhon thachair an tubaist. Ach cha do shoirbhich le Scapa Flow Charters ann a bhith a' leudachadh an riaghlaidh gu mac na càraid. Chaochail Mgr Warner nuair a chaidh e a dhàibheadh às dèidh dha tuiteam air bòrd an MV Jean Elaine, agus e ga ghoirteachadh fhèin gu dona.

An Atmhorachd

Sheall àireamhan ùra gun do thuit ìre na h-Atmhorachd barrachd na bha dùil air a' mhìos a chaidh, sìos gu 2.4%. Thuirt Oifis na Staitistig Nàiseanta gun tug lùghdachadh ann am prìsean bìdhe is deoch buaidh air na h-àireamhan. Tha na figearan cuideachd a' sealltainn gu bheil tuarastalan a' fàs aig an ìre as luaithe airson faisg air deich bliadhna.

Craoladh a' Mhòid

Tha craoladh beò air an telebhisean a' cumail dhaoine gun cur a-steach airson cuid de cho-fharpaisean a' Mhòid Nàiseanta Rìoghail, a rèir Àrd-Oifigear a' Chomuinn Ghàidhealaich. Chan eil ach dithis fhireannach a-staigh airson Seann Nòs nam fear air an t-seachdain seo. A' bruidhinn ri Aithris na Maidne, thuirt Iain Moireasdan gun do rinn iad rannsachadh feuch dè bha a' cumail dhaoine air falbh, agus gur e am freagairt a bu chumanta, nach robh daoine airson a bhith a' farpais beò air an telebhisean.

Canada

Agus tha na ceudan dhaoine air a bhith a' feitheamh aig bùithdean ann an Canada airson cainb a cheannach gu laghail airson a' chiad uair. 'S i Canada an dàrna dùthaich às dèidh Uruguay a th' air an droga a cheadachadh, agus iad ag amas air stad a chur air na prothaidean mòra a tha cainb a' cosnadh do bhuidhnean eucorra.