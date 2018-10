Dùil gum fosgail an Rest

Image copyright Traffic Scotland

Thathas an dòchas gum fosgail an A83 aig an Rest and be Thankful an Earra-Ghàidheal a-rithist feasgar Diardaoin.

Chaidh an rathad a dhùnadh Dimàirt seo chaidh às dèidh maoime-slèibhe a thachair is uisge trom ann.

Ged a thòisich obair airson an rathad a dhèanamh sàbhailte, thàinig tuilleadh uisge le Stoirm Callum agus dh'adhbharaich sin maoimtean-slèibhe a bharrachd.

Thuirt Bear Scotland gu bheil iad dòchasach an A83 fhosgladh cho fad 's nach atharraich an aimsir agus gun urrainn dhaibh crìoch a chur air obair sàbhailteachd.

Bidh solais-thrafaig ann airson ùine eadar-amail gus an luchd-obrach a tha fhathast ag obair air an rathad a chumail sàbhailte.

Bidh seann rathad an airm fhathast air a chleachdadh tron mhadainn Diardaoin mus fhosgail an A83 fhèin.