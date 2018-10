"Rinn Riaghltas na h-Alba na b' urrainn dhaibh"

Image copyright The Underwater Centre

Rinn Riaghaltas na h-Alba na b' urrainn dhaibh gus feuchainn nach deadh Ionad Daibhidh a' Ghearasdain ann an rianachd, a rèir BhPA na sgìre.

Bha Ceit Fhoirbeis a' bruidhinn às dèidh dha tighinn a-mach gu bheil 50 cosnadh ann an cunnart, is a' chompanaidh air innse gun sguir iad a mhalairt agus gun tèid iad ann an rianachd.

"Sa chiad àite tha mi gu math mì-thoilichte, air sgàth 's gu bheil 50 duine, luchd-obrach, a' coimhead air adhart ri Àm na Nollaige ... agus tha iad a' dol a bhith a' leigeil dhiubh an dreuchdan aca," thuirt Ms Fhoirbeis.

"Tha tòrr dhaoine air a bhith ag obair gu math cruaidh ri chèile - Riaghaltas na h-Alba, HIE, agus na daoine aig mullach na buidhne seo.

"Ach aig a' cheann thall, às dèidh mhìosan no fiù 's bliadhnaichean de thaic agus de thòrr oidhirp, tha mi cho mì-thoilichte a' cluinntinn gu bheil an t-ionad daibhidh a' dol a-steach gu rianachd," thuirt i.

'S e gnìomhachas na h-ola agus a' ghas as motha a th' air a bhith a' cleachdadh an ionaid, far a bheil còrr air 200 oileanach air a bhith ag ionnsachadh dàibhidh agus mar a stiùireas iad carbadan rèidio a h-uile bliadhna.

Chaidh an t-ionad a dhèanamh na chompanaidh neo-phrothaideil an dèidh ath-stuctarachadh ionmhasail.

Thathas a' tuigsinn nach eil ach aon ionad eile de a leithid san t-saoghal.

Chaidh fhoillseachadh Diciadain gu bheil an t-ionad air sgur a mhalairt 's gu bheil iad a' dol ann an rianachd.