Atharrachaidhean air seirbheisean aiseig

Thèid atharrachaidhean a dhèanamh air seirbheisean aiseig Bharraigh, Uibhist a Deas agus Leòdhais air an deireadh-sheachdain.

Leis an MV Loch Seaforth a' dol a-steach gu doca-tioram airson a' phrògraim chàraidh bhliadhnail aice bidh dà shoitheach a' gabhail thairis air an t-seirbheis eadar Ulapul agus Steòrnabhagh.

'S iad an dà shoitheach an MV Isle of Lewis, a thèid a thoirt far na seirbheis eadar Barraigh agus an t-Òban, agus an MV Hebridean Isles, a bhios a' gabhail thairis nan seirbheisean bathair, le dà sheòladh à Steòrnabhagh gach là.

Nas fhaide gu deas thèid dàil a chur air an MV Isle of Arran a bhith a' gabhail thairis air seirbheis Bharraigh agus na h-einnsinean aice feumach air obair-càraidh.

Le sin thèid seirbheisean aiseig Bhàgh a' Chaisteil agus Loch Baghasdail a chur còmhla Didòmhnaich agus Diluain, leis an MV Lord of The Isles a' seòladh dhan Òban an àite Malaig.

Tha sin a' ciallachadh nach bi seòlaidhean eadar Malaig agus Aramadal Là na Sàbaid.