Rosemary Ward na Sàr-bhoireanach an Alba

Chaidh boireanach à Uibhist, Rosemary Ward ainmeachadh an-diugh mar tè de na sàr-bhoireanaich an Alba.

'Se Comunn Crann na h-Alba agus Leabharlann Ban Ghlaschu a chur air dòigh an iomairt son aithne a thoirt do bhoireanaich a tha a' brosnachadh agus a' toirt misneachd do dhaoine eile.

Tha Rosemary a nise na Stiùiriche le Urras Leabhraichean na h-Alba.

Ron a sin bha i os cionn Comhairle nan Leabhraichean agus bha i na Stiùiriche Foghlamh aig Bòrd na Gàidhlig aig aon am.

Chaidh am ball parlmaid Nàiseanta, Mhairi Black, an cleasaiche, Maureen Beattie, agus an sìc-eòlaiche foireansach, Karyn McCluskey agus neach-soidheans, Sarah Wanless cuideachd air an liosta, còmhla ri tè-dannsa Janice Parker; luchd-iomairt Talat Yaqoob, Beth Moireasdain agus Isabel McCue, agus tè-litreachais, Jenny Brown.