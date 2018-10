Leasachadh air leabharlann Abaid Ì

Chaidh pròiseact dà bhliadhna gus leabharlann Abaid Ì a leasachadh a chrìochnachadh.

Chaidh 300 leabhar aosda agus eachdraidheil a chàradh le eòlaichean glèidhteachais air tìr-mòr.

Thathar cuideachd a' cruthachadh chlàir didseataich de na leabhraichean agus Oilthigh na Gàidhealtachd 's nan Eilean a bhios a' cumail na làraich sin.

A-measg a' chruinneachaidh, tha seann làmh-sgrìobhainnean Gàidhlig agus mòran de dhiofar sheòrsaichean de ealain Ceilteach.

'S ann do dh' Urras Cathair-eaglais Eilean Ì a chaidh an obair leasachaidh a dhèanamh.

Bha an t-eilean aig cridhe Crìosdaidheachd tràth ann an Alba agus bha e na àite air leth cudromach do dh' fhoghlaim aig aon àm.