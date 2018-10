Duaisean do bhuidhnean dualchais

Image copyright valenta/Geograph

Chaidh duaisean dualchais a bhuileachadh air dà bhuidhinn air Ghàidhealtachd oidhche Luain.

Fhuair Urras Chille Mhìcheil san Eilean Dubh, agus Gnothachas Coimhearsnachd Chinn Loch Chille Chiarain, duaisean airson togalaichean eachdraidheil a shàbhaladh, bho Dhuaisean Ainglean Dualchais na h-Alba.

Thug Urras Chille Mhìcheil 15 bliadhna ag iomairt airson leasachadh a thoirt air eaglais eachdraidheil air cladach a tuath an Eilein Duibh, a bha a' tuiteam às a chèile.

Anns an eaglais agus san àrainn mu timcheall, tha cruinneachadh de chroisean snaighte cloiche bho na Meadhan-Aoisean.

Tha i a-niste fosgailte, ach am faic am poball na tha na broinn.

Chaidh an Duais airson an Rannsachadh, Mìneachadh no Clàradh as fheàrr a bhuileachadh orra leis na Scottish Heritage Angels, aig cuirm ann an Seòmraichean Bhaile Ghlaschu.

Cha robh iad nan aonar, agus buidheann bho cheann eile na Gàidhealtachd cuideachd a' faighinn aithne.

'S ann air seann taigh-dhealbh, seach eaglais, a bha Gnothachas Coimhearsnachd Chinn Loch Chille Chiarain ag obair.

An dèidh dha a bhith dùinte mu 30 bliadhna, rinn a' bhuidheann sgeadachadh air an t-seann taigh-dhealbh, ga fhosgladh a-rithist airson filmichean a shealltainn don phoball.

'S e fear de na ciad thaighean-dealbh ann an Alba a bh' air a thogail a dh'aona-ghnothaich a th' ann, 's e air a fhosgladh ann an 1913.

'S e an aon eisimpleir a th' air fhàgail an Alba de thèatar "Atmospheric".

Fhuair a' bhuidheann an Duais airson Làrach no Togalach Eachdraidheil a Shàbhaladh airson na h-iomairt aca, a chosg £3.5m.