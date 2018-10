Maoim-slèibhe a' dùnadh an A832 an Siorrachd Rois

Image copyright Google

Tha maoim-slèibhe air pìos de rathad an A832 ann an Siorrachd Rois a dhùnadh.

Tha seo an dèidh uisge thruim agus gaoith làidire air feadh na Gàidhealtachd.

Thuirt Comhairle na Gàidhealtachd gun deach an A832 a dhùnadh eadar Am Bràigh Mòr agus Achadh Dà Dhòmhnaill.

Bha seo mu dhà mhìle (3.2cm) an iar air Taigh-òsta Achadh Dà Dhòmhnaill.

Tha sgiobannan ag obair air an rathad a ghlanadh.

Thuirt an t-ùghdarras ionadail gun robh iad an dòchas gum fosgladh an rathad cho luath 's a ghabhas.