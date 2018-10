"Chan eil cultar de bhurraidheachd ann"

Chaidh Bòrd Slàinte na Gàidhealtachd às àicheadh chasaidean gu bheil cultar de bhurraidheachd cumanta air feadh na seirbheis.

Thàinig seo agus buidheann de dhotairean ag ràdh gu bheil 100 de luchd-obrach na buidhne air tighinn thuca a' gearain mu bhurraidheachd agus gu bheil iad den bheachd gu bheil seo air buaidh a thoirt air na ceudan de luchd-obrach eile.

Tha NHS na Gaidhealtachd a' dol às àicheadh nan casaidean a tha nan aghaidh, ged a tha iad ag aithneachadh gu bheil rudeigin ceàrr.

Thuirt iad gu bheil iad a' faireachdainn gu bheil cliù a' bhùird ga reubadh às a chèile gun dòigh air freagairt a thoirt seachad.

Thuirt iad gu bheil iad deònach coinneachadh ris na dotairean a tha a' fàgail nan casaidean orra, ach gu bheil e duilich dhaibh an fhìrinn fhaighinn mu na tha a' dol seach nach eil susbaint anns na gearainnean a tha a' tighinn thuca.

Choinnich buidheann de dhotairean ann an Inbhir Nis Dimàirt airson meòrachadh air an fhiosrachadh a thàinig thuca bho luchd-obrach a th' air gearainn mu bhurraidheachd ann an NHS na Gàidhealtachd.

Thuirt an Dtr Iain Ceannadach a thug na gearainnean seo am follais air a' mhìos a chaidh, nach robh dol às ann ach rannsachadh poblach a chur air dòigh.