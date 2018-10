Faochadh don trafaig aig Seach-Rathad an t-Sròim?

Image copyright Comhairle na Gàidhealtachd

Chaidh oidhirp a dhèanamh gus faochadh a thoirt do dhràibhearan a tha a' feitheamh ùine fhada aig Seach-Rathad an t-Sròim agus obair a' dol air aodann creige.

A-nis tha slighe air a comharrachadh do dhràibhearan air an A890 air pàirt den loidhne-rèile a tha ri taobh an rathaid.

Tha rubair sònraichte a' còmhdachadh na rèile agus chaidh a chleachdadh ron seo airson charbadan.

Thuirt Network Rail gun toireadh siostam siognailidh ùr barrachd ùine do thrafaig air an rèile.

Tha daoine air a bhith a' feitheamh ùineachan bho chaidh slighe eile a chomharrachadh air a mhìos a chaidh.

Chuir Comhairle na Gàidhealtachd taighean-beaga aig an làraich le cho fada 's a bha e a' toirt do dhràibhearan faighinn seachad.

Thuirt Network Rail gun robh iad air an t-siostam ùr a chur an sàs gus nach biodh uiread a' feitheamh cho fada.

Bha iarrtas ann seirbheisean rèile a stad agus bus a chur air an t-slighe an àite trèana, ach thuirt a' chompanaidh rèile nach b' urrainn dhaibh sin a dhèanamh.

Tha an obair-càraidh a' dol air adhart an iar air an tunail fasgaidh a th' air Seach-Rathad an t-Sròim.

Tha mòran thrioblaidean air a bhith air an rathad le creagan is oileagan a' tuiteam tric.

Tha an A890 a' ceangal Loch Carrann ris a' Phloc agus Caol Loch Aillse.

Bidh daoine cuideachd a' cleachdadh an rathaid ma tha iad an dùil siubhal chun an Eilein Sgitheanaich.