Sgioba òg na h-Alba

Dhearbh Comann na Camanachd a' bhuidheann a bhios a' riochdachadh na h-Alba aig Ìre Fo 21 an aghaidh na h-Èireann.

Bidh an geama ann aig Ionad Leasachaidh nan Geamaichean Nàiseanta ann am Baile Átha Cliath Disathairne aig 2f.

Bidh na h-Albannaich òga ag amas air cur ri cho math 's a rinn na sgiobaidhean eile an aghaidh nan Èireannach aig Pàirc a' Bhucht bho chionn seachdain.

Rinn boireannaich na h-Alba a' chùis air Baile Átha Cliath 13-2, is na fireannaich an uairsin a' soirbheachadh 14-12 an aghaidh sgioba na h-Èireann.

Tha buidheann òg na h-Alba mar a leanas:

Scott MacLachlainn - Inbhir Aora

Lachlann Mac a' Ghobhainn - Gleann Urchadain

Ruairidh MacEachainn - Ceann a' Ghiuthsaich

Daniel Sloss - Camanachd an Òbain

Raibeart Mabon - Ceann a' Ghiùthsaich

Craig Ritchie - Baile Ùr an t-Slèibh

Blair Moireasdan - Cabair Fèidh (Sgiobair)

Iain Richardsan - Baile Ùr an t-Slèibh

Ross MacMhaoilein - Celtic an Òbain

Iain MacIllÌosa - Camanachd an Eilein Sgitheanaich

Calum Grannd - Ceann a' Ghiùthsaich

Danny Kelly - Lòbhat

Seonaidh MacAsgaill - Glaschu Meadhan Earra-Ghàidheal

Calum Shepherd - An Gearasdan

Innes Blackhall - Cill Mhàillidh

Will Cowie - Camanachd an Eilein Sgitheanaich

Alasdair MacMhaoilein - An Gearasdan

Fionnlagh Dòmhnallach - Loch Abar

Iain Robinson - Baile Ùr an t-Slèibh

Roddy Young - Ceann a' Ghiùthsaich

'S e Archie Ritchie an rèitire a bhios ann.