Barrachd eileanach ann an cruadal

Image copyright PA

Thàinig e am follais gun do dh'iarr an leth uimhir a-rithist de dhaoine sna h-Eileanan Siar taic-airgid èiginneach am-bliadhna seach an-uiridh.

Fhuair 30 duine a bharrachd anns na h-Eileanan airgead bho Urras Maith na h-Alba am-bliadhna.

Tha a' mhaoin aig Riaghaltas na h-Alba ri fhaotainn dhaibhsan a tha an impis an dachaigh a chall neo air a bheil cion airgid.

Shelter

'S ann sna h-Eileanan an Iar a bu mhotha a thàinig àrdachadh air an àireamh.

Sa bhitheantas tha airgead ga thoirt seachad ma tha cunnart ann gun caill daoine an dachaigh, airson taic a thoirt gus taigh a chumail blàth, neo airson àite-còmhnaidh freagarrach a lorg dhaibh.

Tha a' bhuidheann-charthannais, Shelter, ag ràdh gu bheil a' mhaoin riatanach do dhaoine a tha ann an staing.

Taighean falamh

Thuirt Kenny John MacLeòid, Cathraiche Comataidh nan Coimhearsnachdan agus an Taigheadais aig Comhairle nan Eilean Siar, gu bheil an t-àrdachadh na iongnadh, agus gu bheil e eagallach.

Thuirt e gum biodh oifigear ùr aig an ùghdarras ionadail a choimheadas air an dòigh as fhèarr feum a chur air taighean falamh san sgìre.