Bha muinntir Shìldeag air Taobh Siar Rois a' comharrachadh 100 bliadhna bhon a chaidh bùth a bh'aig cridhe na coimhearsnachd a thogail.

Bha Nanny Ghrannd, nach maireann, a' ruith na bùtha fad 56 bliadhna.

An-diugh tha bùth agus taigh-bìdh leis an aon ainm, agus air an aon làraich, a' dol fhathast, a' toirt seirbheis do dhaoine bho iomadh ceàrnaidh.

Tha Pàdraig MacAmhlaidh ag aithris.