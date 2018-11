Chaidh còrr's leth cheud fireannach às Beinn na Fadhla a'chall sa Chogadh Mhòr agus bha teaghlaichean ann a' chaill barrachd air aon duine.

Tro'n chogadh, agus às a dhèidh, mar a thachair ann an iomadach sgìre, chùm na boireanaich obair an fhearainn a' dol agus an t-eilean gann de dh'fhir.

A' leanntainn na sreath againn air buaidh a' chogaidh, tha an aithris seo aig Shona NicDhòmhnaill.