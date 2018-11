Dealan dheth

Tha na mìltean as aonais cumhachd anns na h-Eileanan an Iar agus anns an Eilean Sgitheanach.

Thuirt Scottish and Southern Energy gu bheil maoim-slèibhe air cron a dhèanamh air loidhne-dealain anns an Eilean Sgitheanach agus gu bheil sin air buaidh a thoirt air lìonra nan Eilean Siar cuideachd.

Thuirt iad gun robh dùil aca cumhachd a thilleadh chun a h-uile duine ro mheadhan là.

Chaidh grunn sgoiltean a dhùnadh san Eilean Sgitheanach.