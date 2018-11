Air sailleabh a' Chogaidh Mhòir bha cuid de Ghàidheil nan luchd-seirbheis mara ann an cùl-chuideachd a' Chabhlaich Rìoghail, air a neo an RNR.

B'ann leis an t-seirbheis seo a bha a chuid as motha dhen fheadhainn a chaidh a chall air an Iolaire.

Tha e na chuimhneachan dhuinn nach tug crìoch an fhoirneirt crìoch builleach air a' Chogadh, gu h-àraid do chuid a bha sabaid ann.

Tha Niall Bartlett ag aithris.