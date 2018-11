Naidheachdan 11:00

Brexit

Coinnichidh Theresa May ris a' chaibineat aice feasgar 's i a' feuchainn ri cùl-taic fhaighinn airson am plana Brexit aice. Cruinnichidh àrd mhinistearan aig Sràid Dhowning aig dà uair feasgar. Am measg iarrtasan bho luchd-iomairt Bhrexit agus cuid de bha airson fuireach san EU an t-aonta a dhiùltadh. Tha Pàrtaidh Aonadh Ulladh ag ràdh gum faodadh an t-aonta an Rìoghachd Aonaichte a bhriseadh às a' chèile agus tha iad ag ràdh nach bhòt iad air a shon.

Ìre na h-atmhorachd

Dh'fhan ìre na h-atmhorachd aig 2.4% air a' mhìos seo chaidh. Thuirt Oifis nan Staitistig Nàiseanta, ged a dh'èirich prìsean peatrail, dealain agus gas - gun deach sin a chothromachadh le lùghdachadh ann am prìsean bìdhe is aodaich.

Yemen

Thàinig rabhadh bho cheannard Prògram Bìdhe na Cruinne gu bheil Yemen air an t-slighe chun na mòr-thubaist daonnachdail as miosa ann an 100 bliadhna. Dh'innis Dàibhidh Beasley dhan BhBC gum faodadh gu bheil an àireamh de dhaoine a tha an ìmpis bàsachadhh leis an acras air èiridh gu eadar 12 agus 14 muillean - faisg air dàrna leth de shluagh na dùthcha. Thuirt e gu bheil e deatamach gun tèid an cogadh sìobhalta ann an Yemen eadar an riaghaltas agus reubaltaich Houthi a thoirt gu crìch cho luath 's a ghabhas.

Flybe

Dhearbh a' chompanaidh adhair roinneil, Flybe, gu bheil iad ann an còmhraidhean ri na h-uidhear do chompanaidhean adhair eile a dh'fhaicinn am biodh iad airson an ceannach. Thug Flybe rabhadh seachad air a' mhìos seo chaidh mu na prothaidean aca, 's iad ag ràdh gun caill iad £22m am-bliadhna. Tha iad a' coireachdadh lùghdachadh ann an àireamhan luchd-siubhail, laigse an nota agus cosgaisean connaidh.

Bonn air chall

Tha poilis ann an Siorrachd Shruighlea a' sireadh taic an t-sluaigh ann a bhith a' faighinn lorg air bonn cogaidh a chaidh a chall le seann shaighdear aig seirbheis cuimhneachaidh Là na Sàbaid. Chaidh am bonn Croix de la Legion d'Honneur a chall le fear a bha an sàs ann an D-Day fhad 's a bha e an làthair aig seirbheis ann an Srath Bhlathain. Tha na poilis ag iarraidh air neach sam bith le fiosrachadh brath a leigeil thuca.

Baile àrsaidh Grèigeach

Thuirt Ministearachd Cultaral na Grèige gun deach lorg fhaighinn air seann bhaile Tenea - a chaidh a stèidheachadh le feadhainn a thàinig beò o Chogadh Troidh. Fhuair arc-eòlaichean a bha a' cladhach aig làraich ann an ceann a deas na dùthcha ballachan cloiche, ùrlaran marbal agus buinn airgid a bha a' dol air ais chun na ceathramh linn ro Chrìosd.