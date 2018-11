Casaidean de chliathadh chreachan mì-lahgail

Image copyright Reuters

Dhearbh Buidheann Mara na h-Alba gu bheil iad a' rannsachadh aithrisean gu bheileas ri cliathadh chreachan mì-laghail faisg air a' Chost an Iar.

Thathar a' tuigsinn gun do thachair seo dà thuras air a' mhìos sa chaidh faisg air a' Gheàrr Loch air Taobh Siar Rois.

Tha iasgach mar seo toirmisgte an sin leis gur e sgìre ghleidhte a th'ann.

Tha iasgairean am measg na tha ag iarraidh atharrachadh san dòigh sa bheilear a' sgrùdadh obair bhàtaichean iasgaich.

Sgadan

Chan eil ach glè bheag de dh'àiteachan an Alba far a bheil casg air cuid a dhòighean iasgaich agus tha Loch Geàrrloch air fear dhiubh sin.

A rèir luchd-fianais, chunnaic iad bàtaichean a tha a' cleachdadh uidheamachd cliathaidh ag obair tron an là agus air an oidhche faisg air beul an locha.

Tha dàibhearan cuideachd ag aithris gun do mhilleadh grunn na mara, àite far am bi an sgadan ag àlachadh.

Tha Comann Èisg Ghil na h-Alba ag iarraidh gun tèid uidheamachd eileactronigeach a chur air bàtaichean cliathadh-chreachan airson smachd a chumail air an obair aca.

Tha Riaghaltas na h-Alba ag ràdh gu bheil na h-aithrisean na adhbhar dragh dhaibh, agus nach fhulaing iad cliathadh mì-laghail.