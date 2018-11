B' e oidhche mhòr a bh' ann airson saoghal na Gàidhlig Diciadain, agus duaisean na Gàidhlig air an toirt seachad ann an Glaschu.

Am measg na bhuannaich, bha Iain Tormod MacLeòid agus Boyd Robastan a fhuair Sàr Dhuais na Gàidhlig.

Fhuair tachartas Ceòl is Craic an duais ann an roinn Cultar is na h-Ealain, agus choisinn an Dtr Mìcheal Newton an duais eadar-nàiseanta