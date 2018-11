Gheall Rùnaire na Còmhdhail, Mìcheal MacMhathain, gun tèid cabhag a chur sa phròiseas gus fuasgladh maireannach fhaighinn dhan A83 aig an Rest and Be Thankful.

Bha e a' bruidhinn às deidh coinneamh na buidhne-gnìomha ann an Inbhir Aora Diardaoin, 's e ag ràdh gun dèanadh iad tuilleadh obrach gus an rathad a chumail fosgailte san eadar-ama.