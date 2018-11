Chaochail an sgrìobhadair Gàidhlig Iain Moireach, à Barbhas ann an Leòdhas, aig aois 80.

A bharrachd air cliù a chosnadh mar sgrìobhadair dràma agus sgeulachdan goirid gu sònraichte, thug e bliadhnaichean an sàs ann an obair foghlaim agus an craoladh.

Tha Dòmhnall Moireasdan a' toirt sùil air ais air a bheatha 's air a' chuid litreachais.